Νετς - Σανς: Μικροένταση Ντουράντ-Μπούκερ (vid)

Ντουράντ και Μπούκερ ήρθαν πολύ κοντά στο ματς των Νετς με τους Σανς.

Ο ηγέτης των Σανς μάρκαρε τον σταρ των Νετς και ενώ ο KD γυρνούσε στην άμυνα, ήρθε κοντά στον Μπούκερ και κάτι του έλεγε, με τον D-Book να μην πτοείται και να κολλάει για λίγο στον Ντουράντ.

Δείτε την μικροένταση στο ματς του Μπρούκλιν κόντρα στο Φοίνιξ.

KD and D Book have some words for each other 🍿



(via @NBATV)pic.twitter.com/nTYbYAJonG