Γκρίζλις: Ανακούφιση για τον τραυματισμό του Μοράντ (vid)

Όπως όλα δείχνουν ο Τζα Μοράντ απέφυγε τα χειρότερα.

Ο Τζα Μοράντ τραυματίστηκε κόντρα στους Χοκς και οι Γκρίζλις πάγωσαν, όταν είδαν τον ηγέτη τους να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του. Πάντως σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι υπάρχει μεγάλη ανακούφιση πλέον στις αρκούδες. Ο Μοράντ τραυματίστηκε στο γόνατο, όμως δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό.

Είχε υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό στο ίδιο σημείο έναν χρόνο πριν και επέστρεψε σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Για τον φετινό τραυματισμό δεν υπάρχει ημερομηνία επιστροφής, ωστόσο στον οργανισμό ξέρουν πόσο γρήγορα επέστρεψε στον παλιό τραυματισμό και αισιοδοξούν.

Ja Morant exited the game after an apparent leg injury



Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/M8Za8KST9x