Έντουαρντς: Ξύπνησε μνήμες του επικού καρφώματος του Γκρίφιν στον Μοζγκόφ (vid)

O Άντονι Έντουαρντς ισοπέδωσε τον Βίνσεντ στο κάρφωμα της χρονιάς, θυμίζοντας το αδιανόητο πόστερ του Μπλέικ Γκρίφιν στον Τιμοφέι Μοζγκόφ.

Τι είδαμε στο ματς των Τίμπεργουλβς με τους Χιτ. Ο τρομερός Άντονι Έντουαρντς διέλυσε τον Γκέιμπ Βίνσεντ στο κάρφωμα της σεζόν κόντρα στους Χιτ, το οποίο όμως δεν μέτρησε.

Το πόστερ του δευτεροετή της Μινεσότα τρέλανε όλο το κοινό στο γήπεδο που δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του αυτό που έβλεπε.

Οι λάτρεις του ΝΒΑ σίγουρα θα θυμήθηκαν ένα παρόμοιο κάρφωμα που έχει μείνει στην ιστορία του ΝΒΑ και θα μνημονεύεται όσα χρόνια και αν περάσουν. Ένας από τους καλύτερους dunkers που έχουμε θαυμάσει τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ, ο κύριος Μπλέικ Γκρίφιν είπε να κανει τον Τιμοφέι Μοζγκόφ να βλέπει... εφιάλτες για το υπόλοιπο της ζωής του.

Στις 10 Νοέμβρη του 2010 στο Κλίπερς-Νικς.... ισοπέδωσε τον Ρώσο σε τρελό πόστερ, με τον εκφωνητή να τρελαίνεται.

Τα καρφώματα έχουν πολλές ομοιότητες, αφού και στα δύο οι dunkers φτάνουν στο ίδιο ύψος σε σχέση με το σώμα των αντιπάλων και βάζουν το χέρι τους στο κεφάλι του αντιπάλου. Απλά ο Έντουαρντς έρχεται με μεγαλύτερη φόρα για να κάνει το κάρφωμα.

Δείτε και τα δύο καρφώματα και συγκρίνετε

still can't get over this one. (via @frankmatteson) pic.twitter.com/yeFbOqBlsS