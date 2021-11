Trash Talking Ντόντσιτς σε Τέρανς Μαν: «Είσαι πολύ μικρός» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δέχθηκε τεχνική ποινή στο ματς των Μάβερικς με τους Κλίπερς καθώς έκανε «trash talking» στον Τέρανς Μαν.

Κατά τη διάρκεια της 1ης περιόδου στο Λος Άντζελες μεταξύ των Κλίπερς και των Μάβερικς, ο Λούκα Ντόντσιτς δέχθηκε τεχνική ποινή επειδή θέλησε να... πει δυο λόγια παραπάνω στον Τέρανς Μαν!

Συγκεκριμένα ο Σλοβένος σούπερ σταρ «πόσταρε» με ευκολία τον αντίπαλό του και σημείωσε δύο εύκολους πόντους για λογαριασμούς των Μαβς. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου σκόραρε, γύρισε με εμφατικό τρόπο στο πρόσωπο του Τέρανς Μαν και του είπε «είσαι πολύ μικρός» (σ.σ. για την ακρίβεια «you're too [email protected]@@ing small») κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους διαιτητές με αποτέλεσμα να τον χρεώσουν με τεχνική ποινή!

Όπως φαίνεται το trash talking έχει μπει για τα... καλά στο ρεπερτόριο του Λούκα Ντόντσιτς!

Luka got a tech after telling Terance Mann he's too small 👀 pic.twitter.com/jMoJtP2c5o