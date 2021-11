Πίστονς - Λέικερς 116-121: Πρώτα έπαιξαν ξύλο και στο τέλος νίκησαν οι λιμνάνθρωποι (vid)

Mετά από ένα ματς με ξύλο κι αποβολές, οι Λέικερς νίκησαν με 121-116 τους Πίστονς.

Χαμός έγινε στο Λέικερς-Πίστονς, αφού αντί για μπάσκετ είχαμε πυγμαχία και ξύλο, με τον ΛεΜπρόν να χτυπά σε διεκδίκηση τον Στιούαρτ και στη συνέχεια τον ψηλό των Πίστονς να είναι ασυγκράτητος. Αποβλήθηκαν και οι δύο, με τους λιμνάνθρωπους να παίρνουν τελικά τη νίκη.

Πήραν καλύτερες αποφάσεις στο τέλος κι επικράτησαν με 121-116. Στο 9-9 βρίσκονται πλέον. Ο Ντέιβις είχε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 τάπες, 4 κλεψίματα, ο Ουέστμπρουκ 26 πόντους, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ και ο Καρμέλο 18 πόντους.

Στον αντίποδα οι Πίστονς που έπεσαν στο 4-12, είδαν τον Γκραντ να έχει 36 πόντους και τον Κάνινγχαμ 13 πόντους, 12 ριμπάουντ, 10 ασίστ.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI