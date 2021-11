NBA: Τιμωρία 25 αγωνιστικών σε παίκτη των Πέλικανς για χρήση αναβολικών

Το NBA τιμώρησε με 25 αγωνιστικές άνευ πληρωμής τον 22χρονο Βραζιλιάνο φόργουορντ των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, Ντίντι Λουζάντα για χρήση αναβολικών ουσιών.

Ο Βραζιλιάνος Ντίντι Λουζάντα των Νιού Όρλεανς Πέλικανς τιμωρήθηκε με 25 αγώνες άνευ πληρωμής, αφού βρέθηκε θετικός σε χρήση αναβολικών ουσιών (δροστανολόνη, τεστοστερόνη).

Ο Λουζάντα παραδέχτηκε τη χρήση, εξηγώντας ωστόσο ότι έλαβε τις ουσίες χωρίς να το γνωρίζει, έπειτα από τη συμβουλή ενός διατροφολόγου στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με την εξήγησή του οι απαγορευμένες ουσίες ήταν μέσα στα σκευάσματα που του δόθηκαν. Ο 22χρονος φόργουορντ, επιλογή στο Νο35 του Draft του 2019, είχε υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το καλοκαίρι με τους Πέλικανς, αξίας $7.686.312, με τα δύο τελευταία χρόνια να μην είναι εγγυημένα.

Η τιμωρία θα του στοιχίσει 544 χιλιάδες δολάρια. Φέτος έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο αγώνες (1 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ σε μέσο όρο) προτού δοθεί στη θυγατρική των Πέλικανς στην G-League.

