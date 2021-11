Αντετοκούνμπο: «Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πίεση, κουβαλάω την Ελλάδα στους ώμους μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, αναφέρθηκε και στη Ναόμι Οσάκα και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Γιαπωνέζα και του θύμισαν όσες έχει περάσει ο ίδιος.

Η συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο περιοδικό GQ, το οποίο τον ανέδειξε αθλητή της χρονιάς, θα μας προσφέρει πολλά και διάφορα.

Την Τρίτη κυκλοφόρησε το απόσπασμα με τον Giannis να μιλάει για την επόμενη πρόκληση της καριέρας του, η οποία μπορεί να μην βρίσκεται στο Μιλγουόκι.

Το Athletic δημοσίευσε μία νέα ατάκα του Greek Freak, ο οποίος αναφέρεται στην περίπτωση της Ναόμι Οσάκα και των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Αναφέρεται στην πίεση που της ασκείται, αλλά και εκείνη που αισθάνεται ο ίδιος, όχι μόνο για να παίξει καλά, αλλά και για να «κουβαλήσει» στους ώμους του την Ελλάδα. Όπως κάνει η Οσάκα με την Ιαπωνία.

Όσα είπε στο GQ ο Αντετοκούνμπο:

«Ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 18 μου. Όταν είσαι τόσο νέος και κάνεις κάτι τέτοιο, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της πίεσης επειδή στο τέλος της ημέρας, δεν πρέπει μόνο να παίζεις καλά και να είσαι ο καλύτερος, έχεις και έναν μεγάλο χορηγό που πρέπει να κουβαλάς στους γ@μ@μένους ώμους σου. Έχει την πατρίδα της, την Ιαπωνία που πρέπει να κουβαλάει στους ώμους της (σ.σ.: μιλώντας για τον Οσάκα). Ή την Ελλάδα, στη δική μου περίπτωση. Έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να φροντίσεις».

Giannis said he was watching @naomiosaka's documentary the other day.



The way she spoke about the challenges in her career was something he could relate to.



H/T @GQSports pic.twitter.com/i1NAgCV97u