Πίστονς: Εκτός δράσης για 1.5 μήνα ο Ολίνικ

Χωρίς τον Κέλι Ολίνικ θα πορευτούν οι Πίστονς για τον επόμενο 1.5 μήνα.

Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά η σεζόν για τους Πίστονς και η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Ο Κέλι Ολίνικ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και θα πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τον επόμενο 1.5 μήνα.

Ο Καναδός ψηλός μετρά 12.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ ανά 23 λεπτά φέτος, ερχόμενος από τον πάγκο και δίνοντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Ντιτρόιτ. Οι Πίστονς αναγκάστηκαν να παίζουν χωρίς το Νο.1 του draft, Κάνινγκχαμ στο ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο πλέον ο ταλαντούχος περιφερειακός έχει επιστρέψει.

Kelly Olynyk will be out at least 6 weeks. 😞 https://t.co/McmRgN2lew pic.twitter.com/LeqJxtUWBM