Τσιτσιπάς: «Ο Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στη θέση του επόμενου Τζέιμς Μποντ.

Το ζήτημα της διαδοχής του 007 φαίνεται πως... απασχολεί ιδιαίτερα τον Τσιτσιπά. «Πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα έπρεπε να είναι Έλληνας» είχε αναφέρει πρόσφατα στο Twitter ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Το απόγευμα της Πέμπτης 11/11 επανήλθε! «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», έγραψε στο Twitter ο Τσιτσιπάς ενώ το ATP έκανε retweet την ανάρτησή του, καλώντας τους χρήστες του διαδικτύου να εκφράσουν τις σκέψεις τους.

Ενδεχομένως ο Τσιτσιπάς να εμπνεύστηκε από την πρόσφατη εμφάνιση του «Greek Freak» στον Λευκό Οίκο, εκεί όπου τιμήθηκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των Μπακς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος στo ΝΒΑ.

Giannis Antetokounmpo has to be the next James Bond.