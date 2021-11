Σίξερς: Καθαρή η μαγνητική του Εμπίντ, επιστρέφει με Μπουλς

Το πρόβλημα στο γόνατο του Εμπίντ δεν είναι σοβαρό, με τον ηγέτη των Σίξερς να επιστρέφει στη δράση κόντρα στους Μπουλς (4/11)

Οι Σίξερς είχαν ανησυχίσει με την κατάσταση του Τζοέλ Εμπίντ, αφού ο παίκτης τους πονούσε στο δεξί γόνατο. Άλλωστε έχει ευπάθεια στους τραυματισμούς, χάνοντας ματς τα τελευταία χρόνια.

Ο Καμερουνέζος σέντερ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία δεν έδειξε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ο Εμπίντ θα χάσει το ματς με τους Μπλέιζερς για να ξεκουραστεί να μην ρισκάρει και θα επιστρέψει κανονικά τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/11) για το ντέρμπι της Ανατολής κόντρα στους Μπουλς.

Στο τελευταίο της ματς, η Φιλαδέλφεια καθάρισε με 122-94 τους Χοκς και βρίσκεται στο 4-2.

