Μπουλς: Χάνει τη σεζόν ο Πάτρικ Ουίλιαμς

Ο φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς, Πάτρικ Ουίλιαμς θα υποβληθεί σε επέμβαση στον καρπό και θα χάσει όλη τη σεζόν του ΝΒΑ.

Ο τραυματισμός του Πάτρικ Ουίλιαμς στον καρπό, αποδείχτηκε εξαιρετικά σοβαρός. Ο δευτεροετής παίκτης των Σικάγο Μπουλς υπέστη εξάρθρωση στον αριστερό καρπό του, κάτι που θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Το Νο4 του Draft του 2020 αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Φέτος αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι στο ροτέισον των Μπουλς (έχουν ξεκινήσει με 4-1), έχοντας 5 συμμετοχές με 6.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.6 ασιστ.

