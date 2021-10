Kάρι: Έχει 0/11 σουτ σε 4η περίοδο και παράταση στα 3 τελευταία ματς

Ο Στεφ Κάρι μπορεί να έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, ωστόσο δυσκολεύεται πολύ στα τέταρτα δεκάλεπτα τις τελευταίες μέρες.

Οι Ουόριορς βρίσκονται στο 4-1 και έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά, με τον Στεφ Κάρι να κάνει μεγάλα ματς. Μέχρι στιγμής μετρά 30.4 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6.6 ασίστ και 1.6 κλεψίματα, συνεισφέροντας με πολλούς τρόπους στο παιχνίδι της ομάδας του

Ωστόσο υπάρχει ένας τομέας στα τρία τελευταία ματς που τον... χαντακώνει. Σε αυτές τις τρεις αναμετρήσεις με Γκρίζλις, Θάντερ και Κινγκς έχει 0-11 σουτ σε τέταρτη περίοδο ή παράταση. Δηλαδή κάπου... σβήνει στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου.

Σίγουρα το ξέρει και ο ίδιος και θα προσπαθήσει να το βελτιώσει για να μην έχει κανένα ψεγάδι η εμφάνιση του. Και στο παρελθόν έχει δείξει πως ξέρει να μιλά όταν η μπάλα... καίει τόσο σε ματς της regular season, όσο και των playoffs. Eίναι ο κορυφαίους σουτέρ του κόσμου και δεν θα αργήσει να βελτιωθεί και στα τέταρτα δεκάλεπτα.

