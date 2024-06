O Τρέισι ΜακΓκρέιντι δεν συμπεριέλαβε τον Κάρι στο δικό του ΤΟΡ-10 όλων των εποχών (vid)

Ο Τρέισι Μακ Γκρέιντι άφησε εκτός από το δικό του ΤΟΡ-10 όλων των εποχών τον Στεφ Κάρι και εξήγησε τον λόγο.

Αν μη τι άλλο ο Τρέισι Μακ Γκρέιντι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ του ΝΒΑ για 15 χρόνια και δη από το 1997 έως και 2012.

Και όσο να 'ναι η γνώμη του έχει βαρύνουσα σημασία. Αν και η πρόσφατη δήλωση που έκανε έφερε πολλούς να έχουν αντίθετη άποψη. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν μπορεί να συμπεριλάβει τον Στεφ Κάρι στο δικό του ΤΟΡ-10 όλων των εποχών. Και ο λόγος που το έκανε;

«Δεν έχει φτάσει στο δικό μου ΤΟΡ-10. Μπορεί να έχει πραγματοποιήσει τρομερή καριέρα με τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ, δύο MVP κανονικής περιόδου και ένα MVP τελικών αλλά αν κάνουμε ένα flashback στην καριέρα του και δούμε ότι όταν απουσίαζε ο Ντρέιμοντ (σ.σ. Γκριν) ή ο Κλέι Τόμπσον, δεν πήγαινε στα play off» ανέφερε ο «T-Mac» και συνέχισε:

«Και αν δεν μπορείς να πας στα play off εάν λείπει ένας από τους συμπαίκτες σου, τότε δεν μπορώ να σε βάλω στο ΤΟΡ-5 ή στο ΤΟΡ-10. Απλά δεν μπορώ. Αυτή είναι η άποψη μου».

Ο Τρέισι Μακ Γκρέιντι «έγραψε» στην καριέρα του 938 ματς στο ΝΒΑ με 19.6 πόντους κατά μέσο όρο, 5.6 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

