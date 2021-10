Ρίβερς σε δημοσιογράφο για Σίμονς: «Ο Μπεν δεν είναι εδώ»

Ο τεχνικός των Σίξερς φρόντισε να δώσει ένα τέλος στις συζητήσεις για τον Σίμονς, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας.

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε μετά το παιχνίδι με τους Νικς, όπου η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με 112-99 των 76ers και στάθηκε στο γεγογός πως η ομάδα του δεν είχε πλέι μέικερ.

Συγκεκριμένα είπε: «Ο Κέμπα έκανε τη δουλειά του, ο Φουρνιέ βαζε τα σουτ, οπότε ξεκάθαρα είναι μία καλύτερη ομάδα επιθετικά, επειδή έχει περισσότερους σουτέρ, περισσότερους πλέι μέικερ. Υπάρχει ένα θέμα με αυτούς τους δύο. Δεν είναι μόνο σουτέρ, αλλά και χειριστές. Εμείς δεν είχαμε κανέναν απόψε και φάνηκε».

Εκείνη τη στιγμή ο Ρίβερς ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν έλειψε από τον συγκεκριμένο αγώνα η παρουσία του Σίμονς, με τον προπονητή των Σίξερς να αποκρίνεται άμεσα και κοφτά, θέλοντας να σταματήσει την κουβέντα: «Δεν ανησυχώ για αυτό. Ο Μπεν δεν είναι εδώ, οπότε ναι. Αν μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, όχι!»

Doc Rivers mentioned that the team didn’t have any playmakers tonight. I asked him if this is 1 of those nights they really miss Ben Simmons. He cut it off quickly and said: “Ben’s not here”. #Sixers pic.twitter.com/e3kdRJ1ykE