Γιόκιτς: Τραυματίστηκε στο γόνατο, αμφίβολη η επιστροφή του στο ματς Τζαζ-Νάγκετς (vid)

Λίγο πριν το τέλος της 2ης περιόδου στην αναμέτρηση των Γιούτα Τζαζ με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο, μετά από σύγκρουση με τον Ρούντι Γκομπέρ και αποχώρησε. Για μώλωπα στο γόνατο αναφέρει η πρώτη εκτίμηση.

Ο Νίκολα Γιόκιτς παίζει άμυνα στον Ρούντι Γκομπέρ, στην αναμέτρηση των Γιουτα Τζαζ με τους Ντένβερ Νάγκετς. Στην προσπάθειά του ο Γάλλος σέντερ χτυπάει με το γόνατό του σε αυτό του Σέρβου σέντερ.

Ο Γιόκιτς πέφτει κάπως άτσαλα στο παρκέ και αμέσως πιάνει το δεξί γόνατο. Οι μορφασμοί και οι κινήσεις του μαρτυρούν κάτι σοβαρό. Όλα δείχνουν ότι ο MVP τη γλίτωσε με έναν απλό μώλωπα στο γόνατο.

Αυτή τη στιγμή η επιστροφή του στο ματς είναι αμφίβολη. Μέχρι εκείνο το σημείο ο Σέρβος σέντερ είχε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 15 λεπτά.

Luckily for Jokic and Nuggets fans, it's just a right knee contusion. pic.twitter.com/pXwuccr1dw