Μπακς: Εκδρομή και χαλάρωση στο ράντζο του Τζορτζ Χιλ (vid)

Οι Μπακς φιλοξενούνται απόψε (02:00) από τους Πέισερς, όμως πριν το ματς είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο ράντζο του Τζορτζ Χιλ!

Έπειτα από τη χθεσινή τους νίκη κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, οι παίκτες των Μπακς πέρασαν στιγμές χαλάρωσης στο Τέξας, καθώς πήγαν στο ράντζο του Τζορτζ Χιλ.

Λίγες ώρες πριν την αποψινή τους αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι η παρέα του βρέθηκαν στην τεράστια έκταση που έχει αγοράσει ο βετεράνος συμπαίκτης τους, στην οποία κυκλοφορούν - μεταξύ άλλων - ζέβρες, καγκουρό και αντιλόπες!

Στο ράντζο (περίπου 3.500 στρεμμάτων) του Χιλ βρίσκεται προσωπικό 16 ατόμων προκειμένου να φροντίζει τα ζώα που κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ ο 35χρονος πλειμέικερ έχει και μια μεγάλη συλλογή που περιλαμβάνει από κλασικά αυτοκίνητα μέχρι και sneakers!

Οι αθλητές των Μπακς ξεναγήθηκαν και πέρασαν ευχάριστα το χρόνο τους στο χώρο, προτού στραφούν στην επόμενη αγωνιστική τους υποχρέωση στην Ιντιανάπολις.

George Hill of @bucks was kind enough to give us a tour of his Ranch. He designed the features in his classic auto collection pic.twitter.com/mZkpQYj18B