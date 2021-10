Ντέιβις-Χάουαρντ δεν είναι μόνοι: Όταν οι συμπαίκτες... χάνουν το μυαλό τους (vids)

Με αφορμή τον τσακωμό του Ντέιβις με τον Χάουαρντ στους Λέικερς κατά τη διάρκεια ενός timeout, το Gazzetta στέκεται σε δύο φημισμένα παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος σε ομάδες που ήταν φαβορί για το πρωτάθλημα.

Θέμα της ημέρας έγινε ο τσακωμός του Ντουάιτ Χάουαρντ με τον Άντονι Ντέιβις στον πάγκο των Λέικερς. «Μπαρούτι» μυρίζει η κατάσταση, με τους δύο παίκτες να πιάνονται στα χέρια με εκατέρωθεν σπρωξίματα. Καθώς πήγαιναν στον πάγκο ο πρώτος ζήτησε τον λόγο από τον δεύτερο και ο Superman ανταπέδωσε. Για το θέμα μίλησε και ο Μάτζικ Τζόνσον που τόνισε πως δεν έχει ξαναδει τέτοιο πράγμα στους Λέικερς τα τελευταία 42 χρόνια που βρίσκεται στον οργανισμό.

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates 😳pic.twitter.com/fyfxBtf0oO