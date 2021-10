NBA Top-75: Ποιοι έμειναν εκτός της θρυλικής λίστας

Κάθε λίστα, κάθε επιλογή θα έχει και εκείνους που θα παραπονεθούν για την απουσία τους. Έτσι και η λίστα των 75 κορυφαίων όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Δείτε ποια είναι τα πλέον τρανταχτά ονόματα που έμειναν εκτός.

Ξεκινάμε με ένα δεδομένο. Κάποιοι θα έμεναν εκτός της λίστας. Τελικά, ακόμα και τα 75 ονόματα είναι λίγα για την ιστορία που κουβαλάει το ΝΒΑ. Η λίγκα ολοκλήρωσε σε τρεις ημέρες τη συμπλήρωση της νέας λίστας των... αθάνατων: 75, όσα και τα χρόνια που συμπληρώνει το ΝΒΑ φέτος.

Ποιοι έμειναν εκτός; Τη μεγαλύτερη υποστήριξη έχει λάβει ο Ντουάιτ Χάουαρντ, πρωταθλητής το 2020, 8 φορές All Star και 5 φορές στην πρώτη πεντάδα του ΝΒΑ. Επίσης, τρεις φορές καλύτερος αμυντικός της χρονιάς, 5 φορές κορυφαίος ριμπάουντερ και άλλες δύο πρώτος σε τάπες! Αξιόλογο το βιογραφικό του, δε συμφωνείτε;

Εκτός έμεινε και ο Κλέι Τόμπσον. Σε αντίθεση με τον Χάουαρντ, ο Τόμπσον τοποθετήθηκε. Στον λογαριασμό του στο twitter, όπου έγραψε: «Ίσως είμαι αφελής στην ικανότητα μου να παίζω μπάσκετ, αλλά στο μυαλό μου είμαι στους 75 όλων των εποχών».

"Maybe I'm just naive in my ability to play basketball, but in my head, I'm top 75 all-time."



—Klay Thompson after not being selected to the NBA 75th Anniversary Team pic.twitter.com/989vLpJI9v