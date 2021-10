Εμπίντ για Σίμονς: «Δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε babysitting»! (vid)

Ο Ντοκ Ρίβερς έδιωξε τον Μπεν Σίμονς από την προπόνηση των Σίξερς ενώ ο Τζοέλ Εμπίντ δεν δείχνει να... αγχώνεται ιδιαίτερα για την απουσία του συμπαίκτη του από την πρεμιέρα κόντρα στους Πέλικανς.

Οι Σίξερς θα παραταχθούν στην πρεμιέρα του ΝΒΑ δίχως τον Μπεν Σίμονς, ενώ ο Ντοκ Ρίβερς τον έδιωξε από την προπόνηση με την επίσημη εκδοχή να κάνει λόγο για «επιζήμια συμπεριφορά» εκ μέρους του Αυστραλού περιφερειακού.

Νωρίτερα, ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε πως ο Σίμονς εκδιώχθηκε επειδή αρνήθηκε να πάρει μέρος σε ένα στάδιο της προπόνησης, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την πρεμιέρα.

Για το ζήτημα ρωτήθηκε ο συμπαίκτης του, Τζοέλ Εμπίντ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή, δεν ενδιαφέρομαι για αυτόν! Δεν με νοιάζει, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι δουλειά μας να κάνουμε babysitting σε κάποιον! Είμαστε εδώ και πληρωνόμαστε για να είμαστε στο γήπεδο, να παίζουμε σκληρά, να κερδίζουμε. Δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε babysitting».

"Our job is not to babysit somebody."



Joel Embiid was honest about how he feels about the Ben Simmons situation.



(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/vBqCk9uojU