Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Υπέγραψαν τον Αξέλ Τουπάν

Ο Αξέλ Τουπάν κατάφερε να πείσει τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με αποτέλεσμα να κερδίσει συμβόλαιο στην παρέα του Στεφ Κάρι.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού τη σεζόν 2018-19, όχι μόνο δεν τα παρατάει, αλλά συνεχίζει να κυνηγάει το όνειρό του στο ΝΒΑ!

Μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Μιλγουόκι Μπακς με τους οποίους στέφθηκε και πρωταθλητής ΝΒΑ, ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ επιστρέφει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Τον Δεκέμβριο του 2020 έμεινε για δύο εβδομάδες στο ρόστερ των «Πολεμιστών» ενώ τον αμέσως επόμενο μήνα αγωνίστηκε στην θυγατρική ομάδα, τους Σάντα Κρουζ Ουόριορς, με τους οποίους μέτρησε κατά μέσο όρο 17,9 πόντους, 8,1 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 1,7 κλεψίματα σε 9 ματς.

Στη συνέχεια μετακόμισε στο Μιλγουόκι, ενώ από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τους πρωταθλητές έγινε μέλος του training camp των Ουόριορς, τους οποίους και κατάφερε να πείσει προκειμένου να τον υπογράψουν.

The Warriors have signed free agent forward Axel Toupane.



Axel, who was a Golden State 2020 Training Camp invitee, appeared in nine games (nine starts) with the Santa Cruz Warriors last season. pic.twitter.com/roafb168IZ