Μπακς: Άφησαν ξανά ελεύθερο τον Ελάιτζα Μπράιαντ

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έμεινε για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες ημέρες, ελεύθερος απ' τους Μιλγουόκι Μπακς. Δεν αποκλείεται η επιστροφή του στην Ευρώπη.

Μετά από τέσσερα ματς στην preseason με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Ελάιτζα Μπράιαντ θα μείνει και πάλι ελεύθερος. Οι Μπακς ζήτησαν την παύση του συμβολαίου του, το οποίο θα πρέπει να αποπληρώσουν μέχρι το τέλος της συμφωνίας, εκτός αν κάποια ομάδα αποφασίσει να το πάρει.

Ο Μπράιαντ μέτρησε 10.8 πόντους σε 19.9 λεπτά στο παρκέ στους αγώνες προετοιμασίας. Αρχικά, είχε μείνει ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, με τους Μπακς να τον καλούν ξανά για την προετοιμασία.

Πλέον, μετά απ' αυτή την εξέλιξη, η επιστροφή του στην Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλειστεί.

