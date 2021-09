Μπακς: Μετά τον Ντιακιτέ, ελεύθερος και ο Ελάιτζα Μπράιαντ (pic)

To όνειρο του ΝΒΑ αποδείχτηκε σύντομο από κάθε πλευρά, για τον Ελάιτζα Μπράιαντ. Μία ημέρα πριν την έναρξη της προετοιμασίας, οι Μιλγουόκι Μπακς τον άφησαν ελεύθερο.

Οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν το ξεκαθάρισμα στο ρόστερ τους. Μετά τον Μαμαντί Ντιακιτέ, άλλος ένας παγκίτης, ο Ελάιτζα Μπράιαντ, αποδεσμεύτηκε.

Ο Μπράιαντ είχε αφήσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ, προκειμένου να συμφωνήσει με τους Μπακς. Αγωνίστηκε μόλις σε ένα ματς της κανονικής περιόδου και σε 11 των playoffs. Τον Μάιο συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο ($1.517.981), ωστόσο ο πρώτος χρόνος δεν ήταν εγγυημένος.

Και οι Μπακς τον άφησαν ελεύθερο. Δεν αποκλείεται ο Μπράιαντ να αναζητήσει την επιστροφή του στη EuroLeague, όπου τη σεζόν 2020-2021 (και πριν φύγει) είχε 9.8 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 23:10 στο παρκέ.

