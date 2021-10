Πέλικανς: Άγνωστη η ημερομηνία της επιστροφής του Ζάιον Ουίλιαμσον

Η επιστροφή του Ζάιον Ουίλιαμσον πήρε παράταση, άνευ νέας πιθανής ημερομηνίας, αφού οι Πέλικανς περιμένουν τα αποτελέσματα των ακτινογραφιών του.

Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ζάιον Ουίλιαμσον το καλοκαίρι, θα του επέτρεπε να είναι έτοιμος για την έναρξη των υποχρεώσεων των Πέλικανς στο ΝΒΑ στις 21 Οκτωβρίου απέναντι στους Σίξερς.

Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, αφού ο προπονητής της (ο τρίτος σε ισάριθμες σεζόν), Ουίλι Γκριν τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία νέα ενημέρωση για την επιστροφή του. Εξηγώντας πως περιμένει τα αποτελέσματα από τις νέες ακτινογραφίες του.

