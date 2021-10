ΝΒΑ: Στις κλήσεις Zoom με τον Τζόρνταν θα δεις στο βάθος τα βραβεία του (vid)

Αν αναρωτιέστε πώς είναι το background στις κλήσεις Zoom του Μάικλ Τζόρνταν, ο ίδιος ο MJ έδωσε την απάντηση.

Ο Μάικλ Τζόρνταν συμμετείχε πρόσφατα σε zoom meeting, εντούτοις η... λεπτομέρεια στο background ήταν εκείνη που έκανε τη διαφορά. Ο λόγος;

Οι συνομιλητές του Air είχαν την ευκαιρία να δουν τα τρόπαια του GOAT, ο οποίος κατέκτησε στην τεράστια καριέρα του έξι πρωταθλήματα, έξι NBA Finals MVP, πέντε NBA MVP, έπαιξε σε 14 All-Star Game και αναδείχτηκε 10 φορές πρώτος σκόρερ στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

if you were ever wondering what Michael Jordan’s Zoom background looks like pic.twitter.com/hgGgON4EMT