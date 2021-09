Μιλγουόκι Μπακς: Επέστρεψε ο Μπράιαντ, αλλά για... δοκιμή στο training camp

Ο Ελάιζα Μπράιαντ μπορεί να αποτέλεσε παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς ωστόσο... θα επιστρέψει για το training camp της ομάδας όπου θα βρεθεί και ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ θα δώσουν άλλη μια ευκαιρία στον πρώην παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ καθώς θα δώσει κανονικά το «παρών» στο training camp.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του «The Athletic» Έρικ Νεμ, στα θέματα των Μιλγουόκι Μπακς, οι Μπακς υπέγραψαν τον Ελάιζα Μπράιαντ για το φετινό training camp. Κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα στη συνέχεια από τα «Ελάφια» του Ουισκόνσιν.

Φυσικά το γεγονός μπορεί να μην... λέει και τίποτα απολύτως καθώς υπάρχει η περίπτωση να «κοπεί» και να ψάξει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το ίδιο έκαναν οι Μπακς και για τον άλλοτε παίκτη του Ερυθρού Αστέρα και της Τουρκ Τέλεκομ, Τζόνι Ο' Μπράιαντ.

The Bucks have signed guard Elijah Bryant to a training camp deal, per league sources.



Bryant, 26, won a championship with the Bucks last season.