Φοβερός Ρόντο: Έκανε πως έκλαιγε όταν του είπαν ότι είχε λείψει σε Λεμπρόν και Ντέιβις (vid)

Ο Ραζόν Ρόντο φρόντισε να κλέψει την παράσταση κατά τη διάρκεια της Media Day των Λος Άντζελες Λέικερς.

Συγκεκριμένα ένας δημοσιογράφος σε μια τοποθέτησή του, μετέφερε στον Ρόντο τα λεγόμενα των Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, οι οποίοι είχαν πει ότι είχε λείψει από τους Λέικερς ο έμπειρος point guard.

Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του ο δημοσιογράφος, ο Ραζόν Ρόντο άρχισε να κάνει πώς... κλαίει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αλήθεια; Το είπαν αυτό;» και στη συνέχεια... σκουπίζοντας τα (υποτιθέμενα) δάκρυά του και έναν βαθύ αναστεναγμό, είπε: «Εντάξει συνέχισε»

Φοβερός (ηθοποιός) ο Ρόντο

"They said that?"



Rondo was surprised LeBron and AD missed him last season 😂



(via @Lakers) pic.twitter.com/xYQcTB765W