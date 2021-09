Έσπασαν πλάκα Γιάννης-Χόλιντεϊ-Μίντλετον: «Ο MVP στη μέση» (vid)

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον έδειξαν το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους και στη media day.

Για τη νέα σεζόν προετοιμάζονται οι Μπακς, οι οποίοι είχαν τη media day τους. Όπως ήταν φυσικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε την... παράσταση στη συνέντευξη Τύπου, ενώ για ακόμη μια φορά οι σταρ της ομάδας έδειξαν το φοβερό κλίμα που επικρατεί.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντει φωτογραφήθηκαν παρέα στο πλαίσιο της Media Day και έσπασαν πλάκα. Ο Χόλιντεϊ είπε στον Γιάννη να καθίσει στη μέση, αναφέροντας: «Δεν το καταλαβαίνω είσαι ο πιο ψηλός από εμάς. Είσαι ο MVP, στην μέση ο MVP, φέρτε του το τρόπαιο».

Στη συνέχεια κάποιος είπε στον Τζρου να βάλει από μέσα τη φανέλα, με τον γκαρντ των ελαφιών να γυρνά και να λέει στους άλλους δύο: «Σε ευχαριστώ. Έχω κακούς συμπαίκτες, δεν μου είπαν τίποτα».

"MVP in the Middle."



Giannis, Khris, & Jrue goofing around in the photo session today. 🤣 pic.twitter.com/8g6lkuxPgi