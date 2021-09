Τζέισον Κιντ: «Ο Ντόντσιτς είναι ένας μικρός Πικάσο»

Ο Τζέισον Κιντ εκθείασε τον Λούκα Ντόντσιτς, βάζοντας στην εξίσωση τον Σλοβένο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς με τον Πάμπλο Πικάσο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας αρτίστας στο παρκέ και ο Τζέισον Κιντ θέλει να τον βλέπει να... ζωγραφίζει μαζί με τους συμπαίκτες του.

«Ο Λούκα είναι ένας μικρός Πικάσο. Δεν ξέρω αν είπε ποτέ κανείς στον Πικάσο ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει όλες τις μπογιές του, όμως θέλω να του υπενθυμίσω πως μπορεί να βασίζεται στους συμπαίκτες του, ότι οι συμπαίκτες του θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Μάβερικς για τον Σλοβένο σούπερ σταρ.

Ο Ντόντσιτς έχει μπροστά του την τέταρτη σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ ενώ φιγουράρει στο εξώφυλλο του ΝΒΑ2Κ22.

