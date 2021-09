NBA: Η διαμαντένια... πινελιά στις νέες φανέλες (pic)

To NBA συμπληρώνει 75 χρόνια ιστορίας. Και μεταμορφώνει σε κάτι... ακριβό το περίφημο logo του!

Τα παλιά χρόνια, η συμβίωση ενός ζευγαριού απαιτούσε το δώρο ενός διαμαντιού στην 75η επέτειο. Το ΝΒΑ δεν κουβαλάει τα δεσμά του γάμου, αλλά αισθάνεται υποχρεωμένο να προσφέρει το δώρο του, στους παίκτες, ενόψει της 75ης σεζόν!

Οι λεπτομέρειες στη νέα φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς... πρόδωσε δυο σημαντικές λεπτομέρειες. Η πρώτη, η μικρότερη, έχει το σήμα της κατασκευάστριας Nike με διαμαντένιο σχήμα. Η δεύτερη έφερε αλλαγές και στο περίφημο logo του ΝΒΑ. Αποτελείται πλέον από (κάτι σαν) διαμάντι, ενώ στο κάτω μέρος έχει προστεθεί και ο αριθμός 75.

Επίσης, οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα έχουν τον αριθμό με τις κούπες στο πίσω μέρος του γιακά της φανέλας. Οι Λέικερς, του ΛεΜπρόν Τζέιμς, θα... φοράνε τον αριθμό 17.

