Γιόκιτς: Θα γίνει μπαμπάς ο MVP (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς θα γίνει μπαμπάς! Το ανακοίνωσε μαζί με τη σύζυγό του, Νατάλια.

Το πιο σημαντικό βραβείο στη ζωή του Νίκολα Γιόκιτς. Δεν έχει σημασία αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι! Ο MVP του ΝΒΑ θα γίνει μπαμπάς!

Το ανακοίνωσε μαζί με τη σύζυγό του, Νατάλια, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο σίγουρο είναι πως η σεζόν 2021-2022 θα βρει τη φαμίλια του 26χρονου σέντερ μεγαλύτερη κατά ένα μέλος!

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 24 Οκτωβρίου 2020, στο Σόμπορ, τη γενέτειρα του Γιόκιτς.

