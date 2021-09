Τζόρνταν: Βρέθηκε στα workouts των Χόρνετς και ο κόσμος παρακαλά για υλικό με τα... μαγικά του (vid)

O Mάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στα workouts των Χόρνετς και όλος ο κόσμος περιμένει μήπως διαρρεύσει υλικό από τα... μαγικά του εντός παρκέ.

Πάνε πολλά χρόνια από το... αντίο του GOAT Mάικλ Τζόρνταν από τα παρκέ, αλλά η τέχνη και η μαγεία δεν ξεχνιούνται ειδικά αν είσαι ο «MJ». Ο θρύλος των Μπουλς φυσικά έχει μείνει κοντά στο μπάσκετ, όντας ο ιδιοκτήτης των Σάρλοτ Χόρνετς και προσπαθώντας να φέρει επιτυχίες και σε αυτό το franchise.

Ο Air παρευρέθηκε στα πρόσφατα workouts της ομάδας που διοργάνωση ο γκαρντ της, Τέρι Ροζίερ και οι λάτρεις του ΝΒΑ και του κορυφαίου τύπου που έπιασε ποτέ μπάλα μπάσκετ στα χέρια του, περιμένουν μήπως βγει κάποιο video από τα...μαγικά του στα workouts. Ακόμα και τώρα που έχει γεράσει λιγάκι, τους έχει άνετα όλους μόνο με το... trash talking του. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο.

Ο άνθρωπος που δεν ήξερε τι σημαίνει ήττα σε τελικούς ΝΒΑ, οδηγώντας τους Μπουλς σε έξι τίτλους (2 three-peat) από το 1991 μέχρι το 1998, κάνοντας όλο τον πλανήτη να παραμιλάει!

Michael Jordan attended the Charlotte Hornets’ recent workouts organized by Terry Rozier 🐐 👀



(via triggshotit__/ IG) pic.twitter.com/38JoKAULoN