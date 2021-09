«Γι' αυτό δεν θα βγει MVP ο Ντουράντ και θα το πάρει ο Εμπίντ» (vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς επέλεξε τον Τζοέλ Εμπίντ σαν MVP για τη νέα σεζόν.

Η έναρξη της νέας σεζόν πλησιάζει σιγά-σιγά και ο Κέντρικ Πέρκινς κλήθηκε να διαλέξει τον MVP. Αφού πρώτα εξήγησε τον λόγο που δεν θα πάρει ο Κέβιν Ντουράντ το συγκεκριμένο βραβείο, στη συνέχεια έδωσε την ψήφο του στον ηγέτη των Σίξερς, Τζοέλ Εμπίντ.

«Αν παίζεις σε ομάδα με Big-3, δεν μπορείς να βγεις MVP, είναι δύσκολο. Διαλέγω τον Εμπίντ σαν MVP. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Σίμονς, αλλά πέρυσι ο Τζοέλ ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία για MVP. Φέτος θα βρίσκεται σε καλύτερη αποστολή. Άκουσα ότι είναι σε τρομερή κατάσταση, υπέγραψε σπουδαία ανανέωση συμβολαίου και αυτό σημαίνει πως είναι αφοσιωμένος στους Σίξερς και θέλει να νικήσει», ήταν τα λόγια του Κέντρικ Πέρκινς που πλέον έχει γίνει αναλυτής του ΝΒΑ.

.@KendrickPerkins says Joel Embiid will be this season's MVP 👀



"If you have a big three on your team, you cannot win the MVP award." pic.twitter.com/LuffAPHbks