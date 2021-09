Mάβερικς - Νικς: Ένα... τσιγάρο δρόμος το Νέα Υόρκη - Ντάλας (pic)

Οι Μάβερικς της νέα σεζόν θυμίζουν πολύ τους Νικς, αφού έχουν πάρει σχεδόν όλους τους παίκτες τους.

Πολύ συχνό έχει γίνει τον τελευταίο καιρό το δρομολόγιο Ντάλας-Νέα Υόρκη. Οι Μάβερικς της σεζόν 2021-22 έχουν στο ρόστερ αρκετούς πρώην παίκτες των Νικς, ενώ και ο Τζέισον Κιντ που πλέον είναι head coach του Ντάλας έχει περάσει στο παρελθόν από το Μεγάλο Μήλο.

Κρίσταπς Πορζίνγκις, Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ, Ρέτζι Μπούλοκ, Φρανκ Ντιλίκινα άφησαν τη Νέα Υόρκη για να πάνε στους Μάβερικς και να κάνουν παρέα στον σταρ Λούκα Ντόντσιτς. Ντάλας-Νέα Υόρκη ένα... τσιγάρο δρόμος! Μένει να δούμε αν θα ταιριάξουν όλοι αυτό ξανά για να βοηθήσουν τον Σλοβένο, που πολλές φορές στα περσινά playoffs έμοιαζε αβοήθητος.

The 2021-22 Dallas Mavericks are literally all former New York Knicks players + Luka Doncic 😂



Kristaps Porzingis

Tim Hardaway Jr.

Reggie Bullock

Trey Burke

Frank Ntilikina

Jason Kidd (Now head coach of DAL)



How will Dallas do in 2021-22? 🤔 pic.twitter.com/ZASRFxpnT2