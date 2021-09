Μπος: Η αποθέωση για τον Κόμπι και το κόλπο του Ράιλι με τα δαχτυλίδια (vids)

O Kρις Μπος συγκίνησε με μια ατάκα του για τον Κόμπι Μπράιαντ, ενώ αποκάλυψε το κόλπο του Πατ Ράιλι για να τον φέρει στο Μαϊάμι.

Μία από τις σημαντικότερες μέρες της ζωής του έζησε και ο Κρις Μπος, αφού παρέα με τους Μπιλ Ράσελ (2η φορά), Πολ Πιρς, Τόνι Κούκοτς, Μπεν Ουάλας μπήκαν στο Hall Of Fame.

O πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Χιτ αποθέωσε στην ομιλία του τον αξεπέραστο Κόμπι Μπράιαντ, ενώ αποκάλυψε το κόλπο που σκέφτηκε ο Πατ Ράιλι για να τον πείσει να έρθει στο Μαϊάμι το 2010 και να φτιάξει Big-Three με ΛεΜπρόν και Ουέιντ.

Για το κόλπο του Πατ Ράιλι είπε: «Όταν συνάντησα τον Πατ στη free agency χρησιμοποίησε όλα τα κόλπα για να με πάρει στο Μαϊάμι. Πριν τελειώσει η συνάντηση μας, είπε να κάνει και ένα τελευταίο κόλπο. Έβγαλε από την τσάντα του όλα τα δαχτυλίδια που έχει κατακτήσει και τα άπλωσε στο τραπέζι. Διάλεξε ένα από αυτά με κοίταξε στα μάτια και είπε: "Θα μου το δώσεις πίσω όταν κερδίσουμε ένα παρέα"». Κατέκτησαν δύο σερί παρέα (2012,2013). Ο Godfather ξέρει πολύ καλά τους τρόπους για να φτάνει σε τίτλους.

Φυσικά στην ομιλία του δεν ξέχασε τον ανυπέρβλητο Black Mamba που έδωσε πολλά μαθήματα σε όλους για τον τρόπο που έπαιξε, αγάπησε και σεβάστηκε το μπάσκετ. Μια... μηχανή σκλήρής δουλειάς που έκανε τους γύρω του καλύτερους. «Οι θρύλοι δεν καθορίζονται από τους επιτυχίες τους, αλλά από το πως ανακάμπτουν από τις αποτυχίες τους».

"Legends aren't defined by their successes, they're defined by how they bounce back from their failures."



Chris Bosh on what he learned from Kobe Bryant's work ethic. 💜💛 pic.twitter.com/KbwG8a0hoN