Μπιλ Ράσελ: Υπόκλιση από τον Ομπάμα (vid)

O τεράστιος Μπιλ Ράσελ μπήκε στο Hall Of Fame και ως προπονητής και ο Μπαράκ Ομπάμα του υποκλίθηκε.

Το είχε κάνει ως παίκτης ο Μπιλ Ράσελ, τώρα το πέτυχε και ως προπονητής. Ο θρύλος των Σέλτικς και του ΝΒΑ μπήκε για δεύτερη φορά στο Hall Of Fame και για εκείνον μίλησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Ράσελ είναι ο Μίδας του ΝΒΑ, αφού μετρά συνολικά 11 πρωταθλήματα ως παίκτης και προπονητής. Όλος ο κόσμος που βρέθηκε στην είσοδο του στο HOF τον αποθέωσε, ενώ ο Ομπάμα δήλωσε πως είναι πρότυπο για όλους για όλα έχει κάνει στη ζωή του, αλλά και με την τεράστια καριέρα του στο ΝΒΑ.

Έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός ο οποίος κέρδισε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και ανήκει στο... Έβερεστ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, όντας ένας εκ των κορυφαίων και πιο κυριαρχικών σέντερ όλων των εποχών.

Ο θρύλος της Βοστώνης ευχαρίστησε τους Ντέιβιντ Στερν, Ρεντ Άουερμπαχ, Κόμπι Μπράιαντ και τη σύζυγο του, Τζεανίν που έγινε ο πέμπτος που μπαίνει στο Ηall Of Fame ως παίκτης και ως προπονητής.

Την παράσταση έκλεψαν με τις ομιλίες τους και οι Πολ Πιρς και Τόνι Κούκοτς.

Former President @BarackObama congratulates Bill Russell on his induction into the @HoopHall as a head coach. As a player-coach, Russell led the @Celtics to the 1968 NBA championship, becoming the first African-American head coach to win an @NBA title. pic.twitter.com/uRdSPsrDYG