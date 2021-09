ΛεΜπρόν: «Οι Ράπτορς πρέπει να αποσύρουν τη φανέλα του ΝτεΡόζαν» (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ξεκάθαρος στο θέμα της απόσυρσης φανέλας του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν από τους Ράπτορς.

O NτεΜάρ ΝτεΡόζαν αποτελεί έναν θρύλο των Ράπτορς. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Πρώτος σε ματς με τη φανέλα τους, πρώτος σε καλάθια, σε δίποντα, σε βολές και σε πόντους. Έκτος σε ριμπάουντ και τρίτος σε ασίστ και κλεψίματα.

Κι όμως ακόμα δεν έχει δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου του Τορόντο. Σε αυτό το θέμα στάθηκε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, οποίος θεωρεί πως θα πρέπει οι Ράπτορς να αποσύρουν τη φανέλα του.

Στην ερώτηση για το αν θα πρέπει οι Ράπτορς να αποσύρουν τη φανέλα του έγραψε: «Αυτή είναι αληθινή ερώτηση; Γελάω. Φυσικά και πρέπει να αποσύρουν τη φανέλα του». Ο Βασιλιάς έκοψε πολλές φορές τα... φτερά του ΝτεΜάρ την προηγούμενη δεκαετία στα playoffs, αφού οι Ράπτορς είχαν μετατρέψει σε κακό δαίμονα τους Καβς, όπου βρισκόταν ο ΛεΜπρόν.

LeBron's response to whether the Raptors should retire DeMar DeRozan’s jersey... pic.twitter.com/dM9kkzJ7mI