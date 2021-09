«Σπόντα» Καρλ για Λέικερς: «Πάνε για το πρωτάθλημα του 2013» (pic)

Ο Τζορτζ Καρλ είχε όρεξη για... πλάκα και την είπε στους Λέικερς.

Eίναι ένας από τους 9 προπονητές στην ιστορία του ΝΒΑ με 1000 νίκες σε πάγκους και το 2013 αναδείχθηκε coach of the year. Ο θρυλικός Τζορτζ Καρλ στάθηκε στη superteam που φτιάχνουν οι Λέικερς και είπε να τους... τρολάρει.

Θέλησε να τους πικάρει για τον μέσο όρο ηλικίας τους, λέγοντας πως δεν πάνε για το πρωτάθλημα του 2013 αλλά του 2021. «Αυτή η ομάδα οδεύει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2012-13», έγραψε θέλοντας να δείξει πως το 2013 πολλοί παίκτες του τωρινού ρόστερ των λιμνάνθρωπων ήταν σε καλύτερη καταάσταση και 7 χρόνια νεότεροι.

Δείτε την ανάρτηση του

This team is headed straight to the 2012-2013 NBA championship!! 🔥😆 https://t.co/dd94d1TsNv