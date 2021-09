Νετς: Γλίτωσαν 47 εκατ. δολάρια, έδωσαν Τζόρνταν στο Ντιτρόιτ (pic)

Οι Νετς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν μαζί με 4 μελλοντικά πικ δεύτερου γύρου και 5.78 εκατ. δολάρια στο Ντιτρόιτ για τους Τζαλίλ Όκαφορ και Σέκου Ντουμπούγια.

Άνοιξαν χώρο οι Νετς και γλίτωσαν 47 εκατ. δολάρια σε μισθούς και φόρους. Το Μπρούκλιν έστειλε τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν μαζί με 4 μελλοντικά πικ δεύτερου γύρου και 5.78 εκατ. δολάρια στο Ντιτρόιτ για τους Τζαλίλ Όκαφορ και Σέκου Ντουμπούγια.

Οι Πίστονς σχεδιάζουν σε ένα buyout (τα 20 θα πρέπει να τα δώσουν στον Τζόρνταν μέχρι το 2023). Ο ΝτιΆντρε θα αποχωρήσει από την ομάδα του Ντιτρόιτ, με τους Λέικερς να ετοιμάζονται να τον καλοδεχθούν.

Οι Νετς όχι μόνο γλίτωσαν 47 εκατ. δολάρια, αλλά πήραν τον Ντουμπούγια o οποίος αν δουλευτεί σωστά, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

