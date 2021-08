ΝΒΑ: Ελεύθερος ο Ρόντο απ' το Μέμφις, ανοίγει ο δρόμος για τους Λέικερς (pic)

Ο Ραζόν Ρόντο συμφώνησε για την εξαγορά του συμβολαίου απ' τους Μέμφις Γκρίζλις και πλέον οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι το φαβορί για να τον αποκτήσουν.

Η εξέλιξη ήταν η αναμενόμενη: Ο Ραζόν Ρόντο δεν θα φορέσει τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εξαγορά του συμβολαίου αξίας 7.5 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον 35χρονο γκαρντ να λαμβάνει μέρος των προβλεπόμενων χρημάτων.

Πλέον, από τη Δευτέρα (30/8) όπου ο Ρόντο θα μείνει και επίσημα ελεύθερος, θα μπορεί να υπογράψει με την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι ο επικρατέστερος προορισμός του, προκειμένου να κλείσει μία από τις τελευταίες θέσεις στο ρόστερ των πρωταθλητών του 2020.

Ήδη στους Λέικερς έχει επιστρέψει και ο Ντουάιτ Χάουαρντ, όπου μαζί με τον Ρόντο αποτέλεσαν σημαντικά κομμάτια του πρωταθλήματος στη «φούσκα» του Ορλάντο.

