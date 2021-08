Σίξερς: Υπολογίζουν στον Σίμονς για την έναρξη της σεζόν

Το σίριαλ του Μπεν Σίμονς έχει μόλις αρχίσει. Ο Αυστραλός γκαρντ μοιάζει έτοιμος να αψηφήσει το πρώτο κάλεσμα των Σίξερς, ενώ η ομάδα της Φιλαντέλφια, αφού δεν βρίσκει τον επόμενο προορισμό του, τον υπολογίζει για την αρχή της σεζόν.

Ο Μπεν Σίμονς θα αποχωρήσει, κάποια στιγμή, από τους Σίξερς. Μέχρι να γίνει αυτό, αποτελεί μέλος της ομάδας. Και στη Φιλαντέλφια θα ξεκινήσουν τη νέα σεζόν με αυτόν στο ρόστερ τους.

Ο Αυστραλός δέχτηκε δριμύτατη κριτική για τον αποκλεισμό των Σίξερς από τους Χοκς (στον 2ο γύρο των playoffs), με το σενάριο της ανταλλαγής να φαντάζει πιο πιθανό από ποτέ. Ο ίδιος έκανε ατομικές προπονήσεις όλο το καλοκαίρι για να βελτιώσει το μακρινό σουτ του, αλλά οι Σίξερς δεν μοιάζουν να αλλάζουν γνώμη.

Ήδη συζήτησαν με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, για μία πιθανή ανταλλαγή, αλλά αυτά που ζητούσαν κρίθηκαν (και ήταν) υπερβολικά (Ουάισμαν, Ουίγκινς, τα δύο πικ του φετινού Draft και άλλα δύο μελλοντικά).

Πάντως, ο Αυστραλός φαίνεται διατεθειμένος να μην εμφανιστεί την πρώτη ημέρα των προπονήσεων, πιέζοντας με αυτό τον τρόπο τους Σίξερς για την ανταλλαγή, προτού αρχίσει η σεζόν.

