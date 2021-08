Μπακς: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συμφώνησε για νέο διετές συμβόλαιο (pic)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται στους Μπακς και τις δύο επόμενες σεζόν.

Παρέα με τον αδερφό του, Γιάννη θα βρίσκεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και τη νέα σεζόν. Ο Elevator συμφώνησε για διετές συμβόλαιο στους Μπακς σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Τη σεζόν που πέρασε έπαιξε 57 ματς στη regular season και 13 στα playoffs. Γιάννης και Θανάσης θα παλέψουν και τη νέα σεζόν για να πάρουν δεύτερο σερί πρωτάθλημα με τα... ελάφια.

O Θανάσης είχε 2.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ έδινε λύσεις στην ομάδα με την ενέργεια του πάνω στο παρκέ. Πλέον μένει να δούμε ποιος εκ των Ντιακιτέ και Μπράιαντ θα... κοπεί από το ρόστερ των πρωταθλητών.

Δεν... σπάνε οι Antetokounbros, μένοντας παρέα στο Μιλγουόκι.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs.