Μιλγουόκι Μπακς: Υπέγραψε ο Καλαϊτζάκης

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης υπέγραψε το συμβόλαιό του στους Μιλγουόκι Μπακς και πλέον θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Summer League του Λας Βέγκας.

Ο 22χρονος γκαρντ φόργουορντ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς οι πρωταθλητές του ΝΒΑ ανακοίνωσαν ότι υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο! Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι των Μπακς έχουν το letter of clearence στα χέρια τους και θα μπορεί να δώσει το «παρών» στα επόμενα ματς του Summer League.

Μάλιστα αναμένεται να κάνει απόψε (11/8, 23:00) ντεμπούτο στο παιχνίδι του Μιλγουόκι κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς. Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης επιλέχθηκε στο νούμερο «60» του draft στο ΝΒΑ και όπως είπε στη συνέντευξή του στο Gazzetta, θα πραγματοποιηθεί το παιδικό του όνειρο μετακομίζοντας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Photo Credits: NBA.com/Bucks

