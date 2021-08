Λέοναρντ: Υπογράφει ξανά στους Κλίπερς (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ αποφάσισε να παραμείνει στους Λος Άντζελες Κλίπερς και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο!

Μπορεί ο Καουάι Λέοναρντ να απέρριψε την οψιόν ανανέωσης με τους Κλίπερς έναντι 36 εκατομμυρίων δολαρίων για την σεζόν 2021-22 ωστόσο αυτή η απόφαση δεν σήμαινε τίποτα απολύτως.

Ήταν δεδομένο ότι ήθελε να διαπραγματευτεί από «μηδενική» βάση το νέο του συμβόλαιο και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Κρις Χέινς από το «Yahoo Sport» ο «Klaw» συμφώνησε να παραμείνει στους Κλίπερς υπογράφοντας νέο συμβόλαιο.

Αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες συζητήσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τον Λέοναρντ να προέρχεται από μια «γεμάτη» σεζόν όσον αφορά τη στατιστική του, έχοντας 24,8 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 52 ματς.

Free agent star Kawhi Leonard has decided that he is re-signing with the Los Angeles Clippers and terms are being discussed, league sources tell @YahooSports.