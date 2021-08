Μαρκίφ Μόρις: Από τους Λέικερς στους Χιτ (pic)

Οι Χιτ συνεχίζουν την ενίσχυση τους, αφού συμφώνησαν με τον Μαρκίφ Μόρις.

Δεν σταματούν να κάνουν... θόρυβο στη free agency οι Χιτ. Μετά την απόκτηση των Κάιλ Λάουρι και Πι Τζέι Τάκερ, το Μαϊάμι συμφώνησε και με τον Μαρκίφ Μόρις.

Ο πρώην παίκτης των Λέικερς θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο και θα δώσει επιπλέον λύσεις στο rotation της ομάδας του Έρικ Σποέλστρα. Tη σεζόν που πέρασε, είχε 6.7 πόντους και 4.4 ριμπάουντ με τους λιμνάνθρωπους.

O Mαρκίφ είχε πάρει το πρωτάθλημα με τους Λέικερς το 2020 στη φούσκα.

Markieff Morris has agreed to a one-year deal with the Miami Heat, per @wojespn pic.twitter.com/QsihY9VNgx