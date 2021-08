Μπουλς: Έκαναν δικούς τους Λόνζο Μπολ και Καρούσο (pics)

Σε μια πολύ δυνατή κίνηση προχώρησαν και οι Μπουλς, που έκαναν δικό τους τον Λόνζο Μπολ, αλλά και τον Άλεξ Καρούσο.

Οι Μπουλς δυναμώνουν και έχουν αποφασίσει να χτίσουν μια νέα ομάδα. Πρώτος μεγάλος στόχος έγινε πραγματικότητα, με τον Λόνζο Μπολ να μετακομίζει από την Νέα Ορλεάνη, στο Σικάγο.

Ο νεαρός γκαρντ, μετά τους Λέικερς και τους Πέλικανς, συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπουλς και για 4 χρόνια θα πάρει συμβόλαιο αξίας 85 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μαζί του και ο Άλεξ Καρούσο, που αφήνει τους Λέικερς και μετακομίζει και αυτός, σε μια συμφωνία 4 ετών και 37 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δύο γκαρντ θα βοηθήσουν τους ΛαΒιν και Βούτσεβιτς να λάμψουν μέσα στην ρακέτα.

Σατοράνσκι και Τέμπλ, όπως και ένα πικ δεύτερου γύρου, θα πάνε στους Πέλικανς, συμπληρώνοντας την συμφωνία.

