Δεν πάει άμεσα στο NBA ο Πετρούσεφ (vid)

Στην Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο ταλαντούχος Φιλίπ Πετρούσεφ, ο οποίος δεν θα στελεχώσει άμεσα τους 76ers, σύμφωνα με τα όσα διεμήνυσε ο πρόεδρος του συλλόγου.

Οι Φιλαντέλφεια 76ers επέλεξαν στην 50η θέση του φετινού NBA Draft τον νεαρό Σέρβο, Φιλίπ Πετρούσεφ. Αυτό πάντως δε σημαίνει πως ο 21χρονος σέντερ θα βρίσκεται στο NBA τη σεζόν 2021-22, αν και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να παίξει στο Summer League.

Όπως ανέφερε ο Νταρίλ Μόρεϊ, πρόεδρος των 76ers, ο Πετρούσεφ θα χρειαστεί να περάσει τουλάχιστον ακόμη μια σεζόν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να «ψηθεί» ακόμη περισσότερο και να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμος αγωνιστικά στο μέλλον.

