Το ΝΒΑ τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου Τέρενς Κλαρκ (vid)

Κατά τη διάρκεια του ΝΒΑ Draft εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές όταν η λίγκα τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου Τέρενς Κλαρκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρεις μήνες.

Το νήμα της ζωής του Τέρενς Κλαρκ κόπηκε απότομα τον περασμένο Απρίλιο. Ο 19χρονος σούτινγκ γκαρντ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους του Λος Άντζελες, μόλις 24 ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας του με την εταιρία μάνατζερ Clutch Sports (η οποία διαχειρίζεται παίκτες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις), προκειμένου να λάβει μέρος στο φετινό Draft του ΝΒΑ!

Κατά τη διάρκεια του ΝΒΑ Draft 2021, ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ διέκοψε τη διαδικασία μετά την 15η επιλογή ώστε να καλέσει στην σκηνή την μητέρα και τον αδελφό του Κλαρκ, προσφέροντάς τους ένα καπέλο από το Draft, μέσα σε ένα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα στο Barclays Center. Ο Κλαρκ αγωνίστηκε πέρσι στο Κεντάκι (9.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2 ασιστ) και μετά από μόλις από μία χρονιά στο NCAA ήταν έτοιμος για το επόμενο βήμα, το ΝΒΑ...

The NBA paid a beautiful tribute to the beloved, Terrence Clarke 💙🙏🏾 #NBADraft



