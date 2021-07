Η απόφαση ελήφθη: Οι Πίστονς θα επιλέξουν τον Κάνιγχαμ στο Draft (pic)

Όπως φαίνεται είναι οριστικό: Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατέληξαν στον Κέιντ Κάνιγχαμ ενόψει του draft που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας και αναμενόμενης απόφασης, έφτασε στο τέλος του! Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν πάρει την απόφαση να επιλέξουν στο νούμερο «1» του Draft τον Κέιντ Κάνιγχαμ, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με εταιρεία αθλητικής ένδυσης.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι στο ESPN η ομάδα του Μίσιγκαν έχει καταλήξει στον «Freshman» του Οκλαχόμα Στέιτ, ο οποίος μέτρησε πέρσι 20.1 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 27 παιχνίδια του NCAA.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή θα είναι η 3η φορά που οι Πίστονς θα επιλέξουν στο νούμερο «1» του Draft.

