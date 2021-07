ΠΑΟΚ: Στο Summer League με τους Πέλικανς ο ΝτιΛέο (pic)

Ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο ανακοινώθηκε μεν τις προηγούμενες ημέρες από τον ΠΑΟΚ ωστόσο θα συμμετάσχει στο Summer League του ΝΒΑ με τους Νιου Όρλιανς Πέλικανς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ δηλώνοντας ανυπόμονος να παίξει με τον «Δικέφαλο του Βορρά» όμως πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως θα συμμετάσχει στο Summer League με τους Νιου Όρλιανς Πέλικανς.

«Ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο θα αγωνιστεί με τους Πέλικανς στο Summer League, αναφέρουν πηγές του sportando. Ο πρώην αθλητής του Central Michigan έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν, αλλά η συμφωνία προβλέπει την οψιόν NBA out», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιταλός δημοσιογράφος Νίκολα Λούπο.

David DiLeo will play for the New Orleans Pelicans in the NBA Summer League, sources tell @Sportando. The former Central Michigan forward is signed for next season with PAOK in Greece but the deal includes an NBA out.