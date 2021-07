Λέοναρντ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Κλίπερς! (pic)

Ο Κουάι Λέοναρντ μπορεί να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τις προθέσεις όσον αφορά το opt-in στους Κλίπερς αλλά όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ετοιμάζεται να υπογράψει νέο μεγάλο συμβόλαιο με την ομάδα του Λος Άντζελες!

Όπως είναι γνωστό ο «Klaw» έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την οψιόν του συμβολαίου του και να λάβει για την επόμενη χρονιά άλλα 36 εκατομμύρια δολάρια. Όμως ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ανέφερε ότι ο Λέοναρντ όχι μόνο θα παραμείνει στους Κλίπερς, αλλά θα το κάνει υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο!

Συγκεκριμένα δεν πρόκειται να υπογράψει το «opt-in» που λήγει την 1η Αυγούστου, αλλά θα βάλει την υπογραφή του σε μεγάλο συμβόλαιο με τους Κλίπερς, το οποίο θα τον «δέσει» στο Λος Άντζελες τα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του deal ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο Λέοναρντ (24,8π., 6,5ριμπ., 5,2ασ. τη φετινή σεζόν) θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Κλίπερς.

